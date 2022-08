Salihamidzic: “Ronaldo è fuori dalla nostra portata e non ci interessa. Haaland? Ci avevamo provato”

Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild in merito al calciomercato e chiudendo per l’ennesima volta la porta a Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole: “Se guardiamo al nostro attuale reparto offensivo, abbiamo otto giocatori per quattro posizioni. Abbiamo sperimentato nuove soluzioni, stanno attraversando tutti il loro miglior momento. Abbiamo anche talenti a cui vogliamo dare spazio. Pertanto Ronaldo era fuori dalla nostra portata. Siamo molto contenti della nostra rosa”.

Su Haaland: “Abbiamo avuto alcune conversazioni, non è un segreto. Avevamo in mente un tipo di operazione ma alla fine non è andata bene per vari motivi. Non voglio incolpare il giocatore. Ha deciso ciò che pensa sia meglio per lui. Credo che anche noi abbiamo preso ottime decisioni. I ragazzi che abbiamo qui sono eccezionali”.

Foto: twitter Bayern