Salihamidzic: “Ritireremo l’offerta per il rinnovo di Alaba”

Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sports.de del rinnovo di David Alaba, l’esterno austriaco in scadenza 2021 con i bavaresi. L’ex Juve ha ammesso come per il Bayern non ci sia, al momento, nessuna condizione per un rinnovo.

Queste le sue parole: “Ritireremo l’offerta per il rinnovo. Non so come proseguirà la cosa, ora dovremo affrontare il fatto che Alaba lascerà il Bayern Monaco. Siamo tutti professionisti. Lo apprezziamo molto, è un top player ed è molto importante per la nostra squadra. Ne parleremo con professionalità. Il caso peggiore sarà che un giocatore del genere lasci il club a parametro zero”.