Salihamidzic: “PSG? Ce la giocheremo. Dispiace per la Juve, ma può vincere l’Europa League”

Il Bayern Monaco affronterà il Paris Saint-Germain agli ottavi di Champions League. Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, ha così parlato a Sky Sport dopo il sorteggio di Nyon: “Il sorteggio è stato particolare, giocare contro il PSG è sempre difficile. Ce la giocheremo e vedremo come andrà”.

Poi ha proseguito commentando l’eliminazione della Juve: “Dispiace, ho trascorso un bel periodo lì. Sarà per il prossimo anno e penso che possano vincere l’Europa League”.

Infine, ha parlato della prossima sessione di mercato: “Che mercato sarà? Dipenderà molto dal Mondiale e dagli infortuni. Noi del Bayern speriamo chiaramente che tutti tornino sani e non vorremmo fare niente nel calciomercato di gennaio”.

Foto: Sport Bild