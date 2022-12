Salihamidzic: “Non faremo trattative per Gvardiol. Siamo ben coperti in difesa”

Il Bayern Monaco non parteciperà alla corsa per Josko Gvardiol. Nonostante sia oggetto di preziose attenzioni dopo un Mondiale da protagonista, il direttore sportivo dei bavaresi, Salihamidzic, è stato chiaro: “Non è prevista alcuna trattativa per un centrale di difesa. Siamo ben coperti con De Ligt, Lucas Hernandez e Upamecano, che sono 3 top. Abbiamo anche Josip Stanisic, non faremo trattative per Gvardiol”. Sul difensore centrale è forte l’interesse di Manchester City e Real.

Foto: FIFA World Cup Twitter