Salihamidzic, ds del Bayern: “Romelu è importante ma ci sarà Dzeko che può fare la differenza”

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di Champions che vedrà in campo Inter-Bayern.

Tra le varie considerazioni sul girone in cui è inserita la squadra tedesca, il DS si è soffermato anche sull’assenza di Romelu Lukaku, queste le sue parole: “Romelu è importante, ma penso che al suo posto giocherà Dzeko. Lo conosco molto bene, è bosniaco come me. Può fare la differenza, lo si è visto. Per noi non cambia tanto”.

Foto: Twitter Bayern