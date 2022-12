Salihamidzic (Ds Bayern): “Inizieremo a trattare il rinnovo di Choupo-Moting”

Salihamidzic , ex calciatore della Juventus e attuale direttore sportivo del Bayer Monaco, ha parlato del rinnovo di Choupo-Moting. Il bomber ex PSG ha infatti disputato una stagione da urlo, garantendosi un rinnovo da parte della società tedesca, pronta a rinnovargli il contratto, come dice il ds dei bavaresi: “Sono costantemente in contatto con il suo agente. Nelle prossime settimane ci vedremo a cena e inizieremo i colloqui”.

Foto: Instagram Bayern