Salihamidzic conferma: “Faremo altri incontri con la Juve per de Ligt”

Dopo le parole del CEO del Bayern Monaco, Oliver Kahn, sono arrivate anche quelle del ds Hasan Salihamidzic: “Sapete tutti che c’è stato un incontro in Italia e sicuramente ce ne saranno altri” . Sulla cessione di Lewandowski invece queste sono state le dichiarazioni: “In Germania non c’è stato un attaccante simile dopo Muller. Ha avuto una grande carriera e fatto grandi cose, ma il suo desiderio era quello di andar via. Sostituirlo sarà difficile, ma abbiamo comunque un ottimo attacco”

Foto: Salihamidzic foto Sport Bild