Salihamidzic: “Ci scusiamo con il Manchester City per aver parlato di Sane”

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato in mixed zone dopo l’impegno dei bavaresi nell’Audi Cup. L’ex giocatore della Juventus si è soffermato sulla questione Sane: “È importante non parlare dei giocatori che sono sotto contratto con un altro club. Ci scusiamo con il ManchesterCity per aver parlato sempre del giocatore”.

Foto: Sport Bild