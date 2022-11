Salihamidzic annuncia il futuro di Demichelis: “Gli auguriamo ogni successo al River”

Sarà Martín Demichelis l’erede di Marcelo Gallardo sulla panchina del River Plate. L’ex nazionale argentino chiude quindi la sua esperienza con la seconda squadra del Bayern Monaco, come ha annunciato il direttore sportivo del club bavarese: “Martín ha ricevuto l’offerta di diventare allenatore di uno dei più grandi club del Sud America. Non volevamo negargli questa opportunità unica e abbiamo accettato la sua richiesta di risoluzione del contratto. Mi dispiace comunque. Ho giocato con Martín nel FC Bayern, ha un’idea chiara di quale calcio vorrebbe far giocare come allenatore. Nel campus abbiamo anche la pretesa di sviluppare formatori. Martín ha fatto molto bene per il FC Bayern, e gli auguriamo ogni successo nel suo ritorno al River Plate”.

Foto: Sito ufficiale Bayern