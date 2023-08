Salifou-Comenencia, ecco chi sono i due rinforzi per la Juve U23

La Juventus lavora per il futuro. Così dopo il prolungamento di contratto di Kenan Yildiz, il club bianconero mette a segno un doppio colpo: Livano Comenencia dal PSV e di Dikeni Salifou dal Werder Brema. Comenencia è nato a Breda, ha fatto ingresso nel settore giovanile del Psv all’età di 8 anni, nella stagione 2012-13, nonostante sia stato un leader di tutte le selezioni giovanili, compreso lo Jong Psv (l’esordio avviene con van Nistelrooy in panchina, nell’agosto 2021), non debutta mai prima squadra. Terzino destro, in grado di fare anche il difensore centrale e il centrocampista di rottura, è stato capitano dell’Under 16 olandese e ha attualmente la fascia al braccio della selezione orange Under 18. L’anno scorso nella Kitchen Champion, la divisione nella quale gioca lo Jong Psv ha giocato 33 partite, con un gol realizzato al Pec Zwolle. Dikeni Salifou, invece, è un centrocampista dalle spiccate doti atletiche e con propensione difensiva. Passato al Werder proprio la scorsa estate dopo i primi passi mossi tra Monaco 1860 e Augsburg, nell’ultima stagione ha avuto modo anche di debuttare in Bundesliga.

Foto: Twitter Juventus