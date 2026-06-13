Saliba: “Vincere la Premier è stato un sollievo per tutti”

13/06/2026 | 12:44:38

Il difensore dell’Arsenal, William Saliba, ha parlato a L’Èquipe del campionato che ha vinto alle ultime giornate con i londinesi: “Vincere quest’anno è stato un sollievo per tutti, da quando sono qua abbiamo avuto buone stagioni, ma ci mancava questo successo. Finire secondi tante volte ci ha spronato a fare meglio. Quest’anno avevamo una rosa completa e profonda in ogni ruolo. Il City però non ha mollato fino alla fine, ma noi ci credevamo dall’inizio e alla fine abbiamo trionfato”.

Foto: X Arsenal