Saliba: “Se l’Arsenal può vincere la Champions? Daremo il massimo, tutto può succedere”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore dell’Arsenal, William Saliba, ha così parlato in vista della sfida di ritorno contro il PSV: “Non so se giocherò domani, forse lo saprò stasera o domani mattina. Mi piacerebbe molto giocare perché è una partita di Champions League in casa e vogliamo vincere perché ci darebbe molta sicurezza”, ha detto.

Infine: “Tutti vogliono vincere la Champions League perché è una competizione che guardi quando sei piccolo. Daremo tutto e poi tutto può succedere”.

Foto: Twitter Arsenal