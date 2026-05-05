Saliba: “Orgogliosi di aver raggiunto la finale. Poi ci penseremo, ora vogliamo la Premier”

05/05/2026 | 23:25:31

William Saliba, difensore dell’Arsenal, ha parlato a Sky dopo la vittoria sull’Atletico e il raggiungimento della finale di Champions.

Queste le sue parole: “Significa tantissimo per noi arrivare in finale. È difficile riuscirci, soprattutto con il nuovo formato e con il livello altissimo delle avversarie. Siamo felicissimi di aver battuto l’Atletico e di esserci guadagnati questa opportunità. Essere difensore è complicato, affronti attaccanti fortissimi e di grande qualità. Anche oggi abbiamo dovuto concedere pochissimo contro una squadra davvero fortissima. Siamo contenti di averli superati e di aver raggiunto un traguardo straordinario”.

Guardando alla finale, il centrale ha mantenuto grande equilibrio: “È solo una partita. Se la vinciamo sarebbe la realizzazione di un sogno, ma dobbiamo restare concentrati. Abbiamo ancora quattro settimane davanti e dobbiamo pensare prima alla Premier League”.

Foto: X Arsenal