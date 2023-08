Salernitana, visite mediche per Ikwuemesi

Chukwubuikem Ikwuemesi si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. L’attaccante – come vi avevamo anticipato – è arrivato oggi a Roma per le visite mediche di rito a Villa Stuart prima sella firma sul contratto quadriennale con opzione per un’altra stagione che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Paulo Sousa.

Foto: Instagram Ikwuemesi