Primo brindisi della Salernitana con super Candreva in rimonta (2-1). Lazio impresentabile

Nella vibrante sfida tra Salernitana e Lazio, valevole per la 13° giornata di Serie A, le emozioni non sono mancate. La tensione è salita quando Ciro Immobile, dalla fatidica distanza degli undici metri, ha trasformato un rigore impeccabile, regalando alla Lazio il primo gol della partita.

Tuttavia, la Salernitana non si è arresa. Con determinazione, Kastanos ha siglato il pareggio, facendo esplodere di gioia i tifosi dell’Arechi. La partita era ormai un duello avvincente, ma la vera magia doveva ancora manifestarsi.

È stato Antonio Candreva a scrivere il capitolo più suggestivo della gara. Con il pallone toccato di seconda sulla punizione, ha dipinto un’opera d’arte calcistica che nel nostro campionato non si vede spesso. Il teso silenzio dello stadio è stato spezzato dal tocco magistrale di Candreva, che ha disegnato una traiettoria perfetta mandando la sfera in rete alle spalle di Provedel mettendo a referto il gol del 2-1. Prima vittoria in campionato di Pippo Inzaghi nella sua nuova avventura sulla panchina campana.

Foto: Instagram Salernitana