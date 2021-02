Salernitana-Vicenza: le formazioni ufficiali

Alle 12.00 in campo all’Arechi, Salernitana e Vicenza. Una partita speciale per mister Castori che festeggia le 700 panchine in carriera.

La Salernitana vuole approfittare del tonfo del Monza per riportarsi al secondo posto.

Queste le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Sy, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Tutino, Djuric. All. Fabrizio Castori

A disp. Adamonis, Jaroszynski, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Anderson, Kristoffersen, Durmisi, Bogdan, Dziczek, Kiyine, Veseli.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Valentini, Padella, Barlocco; Pontisso, Rigoni, Cinelli; Vandeputte; Meggiorini, Gori. All. Domenico Di Carlo

A disp. Perina, Zecchin, Beruatto, Bruscagin, Pasini, Agazzi, Dalmonte, Zonta, Giacomelli, Jallow, Lanzafame, Longo.

Arbitro: Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

Assistenti: Marco Scatragli della sezione di Arezzo, Pietro Dei Giudici della sezione di Latina.

IV Uomo: Alberto Santoro di Messina.

