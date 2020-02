Salernitana, Ventura: “Se vuoi andare in Serie A devi avere un comportamento da Serie A. Cerci? Senza ansie può ancora farci vincere”

Il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della sua quadra facendo il punto sul campionato di serie B.

“Dopo 10 anni ho ritrovato una B molto più equilibrata, al di là del Benevento che è fuori mercato. Il campionato è appena cominciato, la classifica la guardiamo a fine marzo. Siamo cresciuti molto e siamo lì, sapendo che bastano due vittorie o due pari per cambiarti la vita. Se vuoi andare in Serie A devi avere un comportamento da Serie A. Cerci? Se non ha più infortuni e disavventure, senza ansie, può ancora farci vincere: magari le ultime 5 partite”.

Foto: VAVEL COM