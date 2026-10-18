Salernitana, un altro flop. Cosmi in forte discussione. Gli scenari

Un altro risultato negativo, pareggio con la Scafatese, il nervosismo nel dopo partita, appena 14 punti in 10 partite. Serse Cosmi traballa a Salerno, le colpe non sono soltanto le sue ma anche di chi ha messo il club in queste condizioni, fermo restando che le responsabilità dell’allenatore ci sono. Ieri c’è stato un vertice societario, Cosmi traballa e non ha la sicurezza di poter restare sulla panchina granata. La Salernitana sta pensando al cambio, c’è già qualche idea (Prosperi), ci sono allenatori esperti sul mercato (Toscano e non solo), prevale comunque l’insoddisfazione per l’ennesima crisi, un classico da qualche tempo a Salerno.

Foto: sito Salernitana