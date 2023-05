Salernitana-Udinese posticipata a sabato 27 maggio

Con una nota ufficiale da parte della Lega Serie A, viene annunciato il posticipo della sfida tra Salernitana e Udinese, in programma venerdì 26 maggio alle ore 18:30 valida per la penultima giornata di campionato. Il presidente Iervolino nelle giornate precedenti aveva richiesto il posticipo per via di un altro evento concomitante nella città di Salerno. Richiesta accettata e la sfida è spostata a esattamente 24 ore dopo, ovvero il 27 maggio sempre alle 18:30.

Foto: Twitter Salernitana stadio arechi