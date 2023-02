Salernitana, Troost-Ekong e Dia ko. Il report

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Paolo Sousa sulla panchina della Salernitana. Il club ha infatti annunciato i ko di Troost-Ekong e Dia con un comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che William Troost-Ekong si è sottoposto a risonanza magnetica e tac presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che hanno evidenziato una frattura del piatto tibiale in seguito a un trauma contusivo. L’atleta ha già iniziato il protocollo fisioterapico ed effettuerà nuovi controlli diagnostici tra due settimane. Boulaye Dia in seguito ad un trauma di gioco nel corso dell’ultima gara di campionato Hellas Verona – Salernitana, ha riportato un ematoma a carico del polpaccio destro. L’atleta proseguirà il suo percorso riabilitativo.