Tegola per Nicola. Si ferma il portiere titolare Sepe. Non parte per il ritiro in Turchia. Di seguito la nota del club:

“Nel corso dell’allenamento odierno Luigi Sepe ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Nelle prossime 48 ore verranno effettuate ulteriori indagini strumentali”.

