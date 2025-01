Salernitana-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Sassuolo, sfida di Serie B che andrà in scena alle 12:30. Prima presenza per Raimondo e Lochoshvili per i padroni di casa.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Njoh, Maggiore, Amatucci, Reine-Adelaide; Cerri, Raimondo.

Allenatore: Breda.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Doig, Odenthal, Muharemovic, Toljan; Boloca, Thorstvedt, Ghion; Berardi, Russo, Laurientè.

Allenatore: Grosso.

