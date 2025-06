Salernitana-Samp sospesa definitivamente per lancio di oggetti

22/06/2025 | 22:41:43

Si conclude in malo modo il ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria. Dopo la sospensione del 65′, con lancio di petardi, fumogeni, sediolini in campo, l’arbitro Doveri aveva sospeso momentaneamente il match per circa 20 minuti. Una volta rientrati in campo, si è ripetuto il lancio di fumogeni e sediolini e quindi non si sono avute le soglie di sicurezza per continuare. Gara sospesa definitivamente sul 2-0 per la Salernitana, reti di Sibilli e Coda.

Ora si attende il giudice sportivo. Si va ovviamente verso il 3-0 a tavolino per la Sampdoria che quindi si salva e resta in Serie B. Salernitana retrocessa, ma si attende una estate di ricorsi.

