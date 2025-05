Salernitana, protesta dei tifosi contro la Lega. In migliaia all’Arechi in serata

19/05/2025 | 23:27:41

Cresce la tensione a Salerno per la scelta improvvisa della Lega B di rinviare a data da destinarsi la partita originariamente prevista per questa sera contro il Frosinone, match determinante ai fini della salvezza. Il pubblico granata ha perso la pazienza e, per oltre un’ora, all’esterno dello stadio Arechi ci sono stati cori contro la Lega, il presidente della FIGC Gravina e il presidente del Brescia Cellino da parte di oltre mille sostenitori, giunti da ogni parte della città e della provincia. Tifosi della Salernitana che hanno deciso di disertare i playout. qualsiasi data e qualsiasi avversario ci sarà.

Foto: sito Salernitana