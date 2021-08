Salernitana, programmata un’amichevole con l’Aston Villa. Si giocherà domenica

Di seguito la nota comparsa sull’account Twitter ufficiale della Salernitana:

“Welcome back to England. Ben 26 anni dall’ultima volta i granata sono pronti a ritornare in terra britannica. La Salernitana sfiderà l’Aston Villa in amichevole domenica 8 agosto alle ore 14 (ore 15 in Italia). Are you ready?”.

Welcome back to England. 🇬🇧🏟

✈️ Ben 26 anni dall’ultima volta i granata sono pronti a ritornare in terra britannica.

⚽️ La Salernitana sfiderà l'@AVFCOfficial in amichevole domenica 8 agosto alle ore 14 (ore 15 in Italia).

Are you ready? 💪🏻🇱🇻#macteanimo #forzagranata — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 6, 2021

Aston Villa are pleased to confirm that our final pre-season game of the summer will be against Serie A newcomers Salernitana this Sunday. 🟣 — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 6, 2021

Foto: sito uff Salernitana