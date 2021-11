Salernitana, previsti oltre 5000 tifosi granata all’Olimpico con la Lazio: aperta anche la Curva Sud

Nonostante il penultimo posto in classifica, i tifosi della Salernitana rispondono presente. Domenica alle ore 18 i campani saranno ospiti della Lazio all’Olimpico e a Roma sono attesi oltre 5000 tifosi granata. Per la partita sono già stati venduti 4.300 biglietti e, come riportato sul sito ufficiale, il club biancoceleste ha deciso di aprire anche il settore della Curva Sud per destinarla ai tifosi della Salernitana.

La squadra di Stefano Colantuono affronterà un avversario difficile ma potrà contare sulla spinta dei suoi tifosi.

Foto: sito Wikipedia