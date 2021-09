Salernitana, presentata la squadra all’Arechi: applausi per Simy, Bonazzoli e Di Tacchio. Il video

Pomeriggio di presentazione allo Stadio Arechi di Salerno. La compagine granata è stata presentata al proprio pubblico.

All’ingresso in campo applausi per i volti nuovi, Simy e Bonazzoli e per il capitano Di Tacchio.

In attesa dell’ingresso della star, Franck Ribery.

Foto: AlfredoPedulla.com