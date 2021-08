Salernitana, presentata la divisa per la stagione 2021-22

La Salernitana tramite il proprio profilo Twitter ha presentato la divisa per la stagione 2021-22. Granata, con motivi ottenuti tramite telaio Jacquard, stemma stampato in silicone con tecnologia 3D su fondo tessito, simbolo della saetta sulle spalle, strisce nere sul girospalla e all’altezza del costato e infine l’anno della fondazione, il 1919, cucito in alto sul retro.

Questo il tweet della squadra campana:

Foto: Twitter Salernitana