Salernitana, ora o mai più. Da Venezia e Cagliari passa la permanenza in A

Dopo un iniziale periodo di stasi, la Salernitana è rinata con la cura Nicola. Dall’avvento del tecnico ex Bari e Crotone, i granata hanno ritrovato solidità e fiducia, riuscendo a scalare la classifica e portarsi a meno due dal Cagliari. Un risultato incredibile, se si pensa alla posizione in classifica del club di Iervolino appena un mese fa. Adesso è però arrivato il momento del tutto o niente. Il doppio impegno settimanale all’Arechi contro Venezia e Cagliari è di capitale importanza. Battere i lagunari vorrebbe dire scavalcare i sardi al quartultimo posto e spedire la squadra di Soncin in B. Bissare un eventuale successo contro i rossoblù, reduce dal cambio allenatore, vorrebbe dire ampliare ulteriormente il vantaggio a due giornate dal termine. E mentre i granata hanno un calendario in discesa, il Cagliari avrà l’Inter affamata di successi per restare in scia del Milan. Insomma, a Salerno si vivono i giorni forse più importanti della propria storia. E la risposta dell’Arechi sarà degna delle prestazioni di Djuric e compagni.

FOTO: Sito Salernitana