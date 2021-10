E’ ancora fermo sullo 0-0 il derby campano tra Salernitana e Napoli dopo 45 minuti di gioco. Una gara bloccata, che il Napoli sta provando a giocare, avendo maggiore possesso palla e la Salernitana difendendosi con ordine.

Tre occasioni per il Napoli all’inizio, poi tanto equilibrio.

Il Napoli ha Osimhen out per infortunio e Insigne non al top in panchina, ma in caso di necessità potrebbe anche entrare.

Foto: Sito Napoli