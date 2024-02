Salernitana-Monza, le formazioni ufficiali

Alle ore 18 allo Stadio Arechi Salernitana e Monza scenderanno in campo nel secondo dei tre match in programma in questo sabato di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-4-2-1) Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman. Allenatore: Liverani.

MONZA (4-2-3-1 Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. Allenatore: Palladino.

Foto: Twitter U.S. Salernitana