Salernitana, Milan: “Abbiamo subito tanti torti. La battaglia continua. Faggiano dirigente di spessore”

L’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Una settimana fa eravamo qui a condividere un dramma sportivo, ma oggi siamo qui per un nuovo inizio. Lo sguardo deve essere rivolto al futuro e posso assicurarvi che non sono le solite frasi di circostanza. Sono sentimenti condivisi con la proprietà, consapevole che la retrocessione abbia fatto male a tutti noi e alla tifoseria in particolare. Abbiamo grandissima voglia di riscatto, vorremmo riportare la Salernitana dove merita. Ripartiamo con umiltà, ma anche con ambizione. Abbiamo voluto delineare in maniera forte e incisiva una nuova visione di club. Lo avevo detto pochi minuti dopo la gara contro la Sampdoria: sarà una società rinnovata a 360°. Sul resto mi soffermerò nelle prossime settimane, abbiamo ancora bisogno di qualche giorno di lavoro per riorganizzare tutto. Voglio ringraziare chi ha preceduto Faggiano. Marco Valentini, dal mio punto di vista, ha fatto un lavoro importante negli ultimi mesi. Oggi formalmente termina il suo incarico ed estendo il ringraziamento al dottor Cirillo della Zeus. Da domani avremo un nuovo partner, ve lo presenteremo quando ufficializzeremo il nuovo allenatore. Ci siamo affidati a un nuovo direttore sportivo perchè lo riteniamo competente, e non solo per la serie C. Ha maturato tanta esperienza: Siena, Trapani, Palermo, Parma, Sampdoria, Genoa, Catania. Un curriculum che ci trasmette sicurezza e spinta, affidiamo a lui la ricostruzione di un gruppo. Sin da subito c’è stata intesa, nei colloqui telefonici e dal vivo ho percepito la comune volontà di puntare anzitutto su uomini che onorino la maglia e che risollevino in tempi velocissimi le sorti dei colori granata”.

Si chiede a Milan della posizione di Avallone e Dibrogni: “Sono due figure che devono lavorare quotidianamente con la direzione sportiva. Faggiano ha firmato ieri alle 19, decideremo insieme a lui nelle prossime ore. Parliamo di due ottimi professionisti, al pari del dottor Romanazzi. Nelle prossime ore faremo le riflessioni del caso e capiremo chi ricoprirà questi incarichi”. Sui gironi: “Mi ha telefonato il Questore di Salerno dicendomi che ha inoltrato una richiesta alla Lega affinchè la Salernitana venga inserita nel girone B per motivi di ordine pubblico. Ci sarebbero almeno 7 trasferte a rischio. Domani anche noi avvieremo i contatti con le autorità sportive”.

Si torna sulla sentenza del TFN che smentisce punto per punto la Salernitana sui vari ricorsi già fatti rispetto al caso Sampdoria. Per i tifosi si tratta di una clamorosa presa in giro…

“La nostra prima presa di posizione è stata formale, ribadisco che noi faremo di tutto per portare avanti le nostre ragioni. Noi pretendiamo rispetto per la società e per la città. Allo stesso tempo non dobbiamo perdere la lucidità, da qui la scelta di un direttore del calibro di Faggiano. Iervolino non si è risparmiato in questi giorni e non si risparmierà, ha fatto dichiarazioni importanti e pesanti rispetto alla Lega e alla Federazione. Più di questo non possiamo fare, pur portando avanti le nostre istanze laddove possibile. Battendo i pugni sul tavolo. Il percorso molto lungo ci ha danneggiato sotto tanti punti di vista, sul ritardo nel mercato proveremo a sopperire grazie all’esperienza del ds. Noi combatteremo con estrema veemenza, la partita è stata gestita come avete visto tutti. Noi ci assumiamo tutte le responsabilità, non dovevamo proprio arrivarci a quella serata. Ma tutti dovrebbero assumersele”

Il piano triennale è naufragato. Quale obiettivo si sente di dichiarare?

“A noi tocca lavorare e fare i fatti. Mix di ambizione e umiltà. Recupereremo il tempo perso. Certo, il progetto mira a riportare una tifoseria così importante in ben altri contesti. Non farò proclami, ma se prendi un direttore sportivo vincente vuol dire che l’obiettivo è chiaro. Ci concentreremo anche sul settore giovanile, ho una riunione tra 15 minuti in cui parlerò proprio di questo. Sarà una società snella e verticale, pronta a imparare dal passato. Dobbiamo urgentemente allestire una rosa importante per la prima squadra”.

