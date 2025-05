Salernitana, Marino: “Pronti ad affrontare il playout. Il presidente Iervolino sempre vicino”

14/05/2025 | 00:22:53

Pasquale Marino, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Cittadella e il raggiungimento dei playout.

Queste le sue parole: “Sono felice perché abbiamo ancora una chance. Fare dodici punti in sei partite e retrocedere sarebbe stato pesante con una media promozione. Le scelte sono motivate dal fatto che abbiamo permesso di cambiare perché si giocava ogni quattro giorni. Abbiamo vissuto sei partite da dentro o fuori e questo ci ha fiaccato e non poco. Purtroppo cancellerei solo la partita con la Sampdoria. Ero sereno, sapevo che questa squadra avrebbe reagito dopo il ko di Genova. Il mio percorso con questa squadra è stato importante, li ringrazio perché hanno dato sempre il massimo. Abbiamo dato un’altra chance e meno sofferenza ai tifosi che ci sono stati ancora vicini”.

Sulle scelte di formazione: “Si sono fatti trovare tutti pronti, ho avuto risposte importanti in termini di carattere, personalità, perché abbiamo giocato ma ci siamo anche aiutati. Abbiamo sofferto poco e poi anche creato tanto, magari potevamo chiuderla prima”.

Sul rapporto con il presidente Iervolino: “Il patron è sempre stato vicino alla squadra, ha parlato anche in collegamento e si è fatto sempre sentire. È stato con noi in albergo, ha salutato la squadra. Ci tiene tantissimo alla Salernitana. Ci ha chiesto di vincere, ci ha sempre motivato”.

Come arriva la Salernitana al playout contro il Frosinone? “Ci arriviamo bene perché era un’impresa quando sono arrivato e ora invece lo giocheremo con entusiasmo e questo aiuta. Ora dobbiamo preparare al meglio la gara ma la squadra ha dimostrato di essere centrata”.

Foto: sito Empoli