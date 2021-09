Salernitana, Marchetti e la fiducia a Castori: “Non siamo ancora riusciti ad esprimerci. Solo stima per il tecnico”

Nonostante lo zero nella casella dei punti dopo le prime tre giornate, la Salernitana ha confermato la fiducia a Fabrizio Castori, ecco le parole di Ugo Marchetti, amministratore unico del club granata, ai taccuini del Corriere dello Sport: “Non siamo ancora riusciti ad esprimere quello che possiamo. Io sono sempre per dare fiducia alle persone che rispetto. E rispetto i miei giocatori, primo fra tutti Ribery, l’ultimo arrivato. Se nel tempo ci renderemo conto che questa attribuzione di stima e di rispetto non sarà motivata, allora potremo anche cambiare. Ma in questo momento è molto prematuro. Io non avrei mai fatto quello che hanno fatto i miei colleghi, per ragioni evidentemente diverse. Devo dare ai nostri ragazzi un valore che forse loro stessi non riconoscono: se ci deluderanno, allora dovremo intervenire. Ma non è questo il momento”.