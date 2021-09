Dopo l’accoglienza sul terreno di gioco dell’Arechi, con il tributo dei tifosi, per Franck Ribery è il momento di entrare in sala stampa per le foto di rito con la nuova maglietta e per la conferenza stampa di presentazione alla Salernitana.

Questo il video del momento dell’ingresso di Ribery nella sala stampa dello stadio Arechi.

Foto: AlfredoPedulla.com