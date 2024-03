Tutto pronto all’Arechi per il match tra Salernitana e Lecce, che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. Questi gli undici iniziali scelti dai due tecnici Fabio Liverani e Luca Gotti:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Maggiore, Coulibaly; Candreva, Tchaouna; Weissman.