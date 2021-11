Salernitana-Juventus, le formazioni ufficiali

La Juve scende in campo a Salerno per riscattare la sconfitta contro l’Atalanta. I campani invece cercano punti pesanti per la corsa alla salvezza.

Queste le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L.Coulibaly, Capezzi, Kechrida, Ranieri, Bonazzoli, Simy. All.: Colantuono.