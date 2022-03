Salernitana, i convocati di Nicola per l’Inter

Sarà una partita proibitiva quella che domani attenderà una Salernitana ospite dell’Inter al Meazza, nella gara valida per l’anticipo della nona giornata di ritorno. Nonostante questo i granata sono obbligati a vincere, come sottolineato anche dal tecnico Davide Nicola in conferenza stampa, per provare a tenere vivo il sogno salvezza.

Lo stesso allenatore ha diramato oggi i convocati in vista della sfida. Assente Frenk Ribery, ancora ai box dopo l’incidente avuto in settimana:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Perotti, Verdi.

Foto: Twitter Salernitana