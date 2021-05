Salernitana in lutto, scomparso l’ex portiere Fulvio De Maio

Una triste notizia ha colpito la Salernitana. Come comunicato dai canali ufficiali, la società piange Fulvio De Maio uno dei calciatori che meglio hanno interpretato l’attaccamento alla maglia granata per tutta la vita.

Fulvio De Maio, di ruolo portiere, difese la porta della Salernitana che nel 1969 vinse a Viareggio il Trofeo Dante Berretti con l’avvocato Giuseppe Tedesco alla presidenza. Nella finale con la Solbiatese, finita 6-4 ai rigori, parò due tiri dagli undici metri. Nel 1970 esordì in prima squadra ad appena sedici anni contro il Matera. In granata, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato 69 presenze tra il 1968 ed il 1978. Fulvio De Maio ha sempre voluto bene alla Salernitana, di cui ha poi continuato ad occuparsi come opinionista negli ultimi decenni”.

La nota ufficiale del club granata si conclude: “Domani l’U.S. Salernitana 1919 lo ricorderà giocando con il lutto al braccio e proverà a dedicargli un risultato importante. Addio Fulvio!”

FOTO: Logo Salernitana