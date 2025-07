Salernitana, in chiusura l’affare Tumminello

14/07/2025 | 15:44:24

Un nuovo attaccante per la Salernitana. Secondo quanto riportato da Sportitalia, è in chiusura la trattativa per l’attaccante Marco Tumminello reduce da una buona stagione a Crotone.

Foto: logo Salernitana