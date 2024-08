Colpo in difesa in arrivo per la Salernitana. Secondo Gianluigi Longari, lo svincolato ex Sassuolo Gian Marco Ferrari sarebbe ad un passo dal vestire la maglia granata. Rinforzo di spessore e di esperienza per la retroguardia di Martusciello, che tenterà il ritorno immediato in Serie A.

Foto: Instagram Ferrari