Salernitana, i convocati di Inzaghi per la Lazio

La Salernitana ha reso piluccata la lista dei convocati diramata dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara in programma domani contro la Lazio, partita valida per la 13esima giornata di Serie A. Oltre alle assenze già note degli infortunati Ochoa e Tchaouna, Inzaghi – come annunciato in conferenza – dovrà fare a meno anche di Boulaye Dia. Di seguito la lista completa.

Portieri – Costil, Fiorillo, Salvati;

Difensori – Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti – Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

Attaccanti – Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Simy.

