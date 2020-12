Salernitana, i convocati di Castori per il Venezia

La Salernitana ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani sul campo del Venezia. Sono tre i giocatori non disponibili per il tecnico Castori: Patrick Dziczek, Cristiano Lombardi e Joel Baraye.

Questo l’elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Foto: Logo Salernitana