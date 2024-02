Salernitana: giallo in attacco, Boateng per la difesa

La Salernitana, sempre più ultima in campionato, tentenna con un attacco flebile e una difesa incerta. Il direttore sportivo Walter Sabatini ha cercato però nel mercato di gennaio, di tappare più buchi possibili. Mentre in attacco è stato preso Weissman last minute, è stato definito l’arrivo di Jerome Boateng in difesa. Saranno settimane di attesa per i tifosi salernitani che, complice una classifica veramente difficile, cercano il secondo miracolo di Walter Sabatini dopo quel famoso “7% di possibilità” di restare in Serie A di due anni fa. Il mercato di riparazione di gennaio è stato vissuto in fibrillazione dai tanti appassionati di siti scommesse con un deposito minimo 5 euro che, proprio per questo deposito così basso, possono scommettere anche su partite meno di cartello.

Boateng: un campione del mondo a lottare per la salvezza?

Se, per un recente sondaggio, la Salernitana è retrocessa per l’82% dei votanti, dall’altra parte c’è una vecchia volpe del calcio, Sabatini, che non vuole arrendersi e che, attraverso le sue conoscenze, ha portato un ex campione del mondo alla corte di Pippo Inzaghi. Stiamo parlando di Jerome Boateng, campione del mondo con la Germania nel 2014 e due volte campione d’Europa. Insomma, un colpo da 90 che fa il pari con quel Federico Fazio che, due anni, da svincolato, fu uno degli artefici di quella clamorosa salvezza granata all’ultima giornata, in barba a un Cagliari che non andò oltre allo 0 a 0 nel campo del, già retrocesso, Venezia. Adesso la Salernitana spera di chiudere anche per Manolas che ha altre proposte e che per Inzaghi sarebbe un rinforzo molto importante.

Boateng, comunque, arriva da svincolato, dopo aver rescisso l’ultimo contratto con l’Olympique Lione, ha firmato un contratto di 6 mesi con obbligo di rinnovo in caso di salvezza. Un gran colpo per la compagine campana, che guidata da Pippo Inzaghi, non è riuscita, in nessun modo, a tirare fuori fin qui la zampata vincente per non essere invischiata in una lotta retrocessione che la vede, invece, protagonista in negativo. Solo due, infatti, le vittorie fino a questo momento, con 15 partite ancora da giocare e le speranze ridotte al lumicino nonostante una rosa non scarsa, con giocatori di ottimo livello.

Resta, comunque, un grande dubbio in attacco con il mancato acquisto di un giocatore davvero di qualità in grado di risollevare le sorti di una stagione sfortunata, con Dia sempre all’uscio in attesa di una cessione, ma le finestre di mercato ancora aperte non convincono. E giocatori come Simy e Ikwuemesi che non si sono rivelati, fino a questo momento, all’altezza del compito di saper gestire l’area di rigore avversaria. Da tenere in considerazione, ad ogni modo, la grande abnegazione di un campione come Antonio Candreva, uomo ovunque della squadra, la tecnica di Kastanos, il centrocampista cipriota e le grandi parate di Ochoa, una vera leggenda messicana. Staremo a vedere, comunque, quello che accadrà sperando che, fino all’ultima giornata, il campionato sia in bilico per la gioia di quelle scommesse deposito minimo 5 euro che sono la gioia degli scommettitori non abituali.

Foto: Instagram Salernitana