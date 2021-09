Salernitana, ecco Ribery: “Darò il massimo. Abbiamo un grande obiettivo da raggiungere”. Il video

Nel pomeriggio di presentazione della Salernitana all’Arechi, è arrivato il momento chiave, quello dell’annuncio di Franck Ribery che si è presentato ai nuovi tifosi.

L’asso francese, in attesa della conferenza stampa, ha così parlato ai nuovi sostenitori: “Buona sera a tutti, sono molto contento cdi essere con voi con la mia nuova squadra e col nuovo allenatore, abbiamo tutti un unico obiettivo, salvarci, darò il massimo per tutti voi, per la società e per la squadra, grazie a tutti”.