Salernitana-Crotone, Villa colpito alla testa: perde i sensi e l’ambulanza entra in campo. Ora è in ospedale

Paura durante Salernitana-Crotone per Villa. Il giocatore della Salernitana è stato colpito alla testa nei primi minuti contro il Crotone. Dopo la paura ha ripreso conoscenza tra gli applausi e viene portato via. Dopo quattro minuti di gioco Marco Villa, esterno della Salernitana, è rimasto a terra privo di sensi dopo un violento scontro di testa con Enrico Piovanello, attaccante del Crotone. La partita è stata subito interrotta. Compagni, avversari e arbitro hanno richiamato subito i soccorsi mentre lo staff sanitario entrava in campo con barelle e defibrillatore. Il giocatore è ora in ospedale.

