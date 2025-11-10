Salernitana-Crotone senza reti: 0-0 e tanta paura per Villa

10/11/2025 | 22:47:28

Finisce senza reti la sfida fra Salernitana e Crotone, posticipo della tredicesima giornata di Serie C. 0-0 all’Arechi, con la Salernitana che non riesce nel sorpasso in vette e resta al secondo posto in classifica, i calabresi sono al settimo posto. Paura per Villa, è rimasto a terra privo di sensi dopo un violento scontro di testa con Enrico Piovanello, attaccante del Crotone. Il giocatore è poi stato trasportato in ospedale dopo che ha ripreso conoscenza.

foto x salernitana