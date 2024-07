Salernitana, corteo di protesta degli ultras il 4 luglio: “Società indegna, ora basta”

Estate difficile per la Salernitana, che dopo la retrocessione in Serie B, ha poche certezze anche a livello societario per il futuro.

Ecco che il tifo organizzato ha organizzato una protesta per avere certezze sul futuro.

Ecco la nota: “La pazienza è finita. Le continue prese in giro e il silenzio assordante di questa società indegna non sono più accettabili. AVEVAMO SCELTO IL SILENZIO PER AMORE, ADESSO BASTA CHIACCHIERE, BASTA OFFESE, SALERNO NON NE PUÒ PIÙ! Chiediamo chiarezza immediata. È doveroso sapere quali siano le vere e reali intenzioni della proprietà. Non è più tollerabile questa gestione approssimativa e disinteressata che ha portato solo a sconfitte e delusioni. Invitiamo tutta la città a unirsi al corteo che sarà organizzato giovedì 4 luglio. Il raduno è previsto alle ore 18:00 nello spazio adiacente al Novotel, con partenza alle ore 19:19 e arrivo presso lo Stadio Arechi. SE HAI IL COLORE GRANATA CHE TI SCORRE NELLE VENE,SE HAI A CUORE LE SORTI DELLA SQUADRA CHE PORTA IL NOME DELLA NOSTRA CITTÀ, NON RESTARE INDIFFERENTE. È il momento di far sentire la nostra voce e di pretendere rispetto e trasparenza per il futuro della nostra amata Salernitana. SALERNO MERITA RISPETTO! Curva sud Siberiano”.

Foto: logo Salernitana