Salernitana, capolinea (annunciato) di Raffaele. Il flop di Faggiano

23/02/2026 | 13:30:12

Da qualche partita vi stiamo raccontando come la Salernitana non abbia più fiducia in Giuseppe Raffaele. La decisione di sollevare l’allenatore dall’incarico doveva essere presa qualche settimana fa, considerato che la squadra mai si è davvero sintonizzata sul metodo Raffaele. Ieri pomeriggio abbiamo aggiunto che la sconfitta contro il Monopoli sarebbe stata fatale. Un flop che coinvolge anche il direttore sportivo Faggiano, ex rampante e che dopo Catania conferma come la sua carriera sia entrata in un pericolosissimo cono d’ombra. Faggiano aveva suggerito Raffaele per la panchina della Salernitana, adesso al direttore sportivo verrà data un’ultima chance per provare ad andare in Serie B dalla porta secondaria dopo aver trovato sbarrato l’accesso dall’ingresso principale.

foto sito salernitana