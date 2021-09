Salernitana-Atalanta è 0-0 all’intervallo: bene i padroni di casa, Gasperini non contento dei suoi

All’Arechi si affrontano Salernitana e Atalanta per la quarta giornata di Serie A 2021-22. Parte bene la squadra di casa con il tiro dalla distanza di Kechrida, palla che sorvola la porta atalantina.

Ancora i granata, ancora da lontano, con Mamadou Coulibaly che scheggia la traversa difesa da Musso. La Dea ci prova ma senza essere particolarmente pericolosa, eccetto per un tiro di Gosens messo in corner da Belec.

Ammoniti Maehle e Toloi, Gasperini non è soddisfatto dei suoi. A Salerno si va al riposo a reti bianche.

Foto: Twitter Salernitana